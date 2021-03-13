نجوم بالملايين عطاؤهم بالملاليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنفد عدد كبير من المحترفين الأجانب خزائن أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون تقديم عطاءات تناسب قيمة التعاقد ماديا، حيث بقي بعضهم عالة على الفريق حاجزا مقعده فقط بين البدلاء أو في العيادة بسبب الإصابة، كما أن عددا كبيرا من المحترفين الذين يشاركون مع فرقهم بصفة مستمرة أو متقطعة، لم يقنعوا أنصار فرقهم بإحداث الفوارق المنتظرة منهم، نتيجة تراجع مستوياتهم وتأرجحها بين فترة وأخرى، حتى بات بعضهم غير مرغوب في استمراره.
الصربي الكسندر بريجوفتش (الاتحاد)
المغربي عبدالرزاق حمدالله (النصر)
المغربي نورالدين أمرابط (النصر)
الأرجنتيني لوسيانو فيتو (الهلال)
السوري عمر السومة (الأهلي)
البرازيلي لوكاس ليما (الأهلي)
محترفون أسعارهم أقل وعطاؤهم أكبر
السويدي كارلوس ستراندبيرج (أبها)
المغربي يوسف الجبلي (الباطن)
المغربي سعد بقير (أبها)
البرازيلي برونو هنريكي (الاتحاد)
محترفون أسعارهم عالية وحضورهم منخفض
الصربي الكسندر بريجوفتش (الاتحاد)
- 100 مليون ريال
- 4 مواسم ونصف
- يناير 2019
- 22 مباراة بمعدل 1257 دقيقة لعب
- سجل 6 أهداف
غاري رودريغيز (الاتحاد)
- 45 مليون ريال
- 4 مواسم ونصف
- يناير 2019
- 11 مباراة بمعدل 659 دقيقة
- سجل 3 أهداف
المغربي عبدالرزاق حمدالله (النصر)
- 75 مليون ريال
- تم تمديد العقد لغاية 2022
- 2018
- لعب 10 مباريات بمعدل 778 دقيقة
- سجل 4 أهداف
المغربي نورالدين أمرابط (النصر)
- 52 مليون ريال ونصف
- 3 مواسم
- 2018
- 20 مباراة بمعدل 1408 دقائق
- صنع 21 فرصة وسجل هدفين
الأرجنتيني لوسيانو فيتو (الهلال)
- 86 مليون ريال
- 3 مواسم
- 2020
- 20 مباراة بمعدل 1284 دقيقة
- سجل 3 أهداف، وصنع 3 أهداف و21 فرصة
السوري عمر السومة (الأهلي)
- 40 مليون ريال
- مدد لغاية 2024
- 2014
- 20 مباراة بمعدل 1800 دقيقة
- سجل 10 أهداف
البرازيلي لوكاس ليما (الأهلي)
- 27 مليون ريال
- 3 مواسم
- 2019
- 22 مباراة بمعدل 1960 دقيقة
- عرضيات ناجحة: 13، وصنع هدفين
محترفون أسعارهم أقل وعطاؤهم أكبر
الأنغولي فابيو آبرو (الباطن)
- 18 مليون ونصف
- موسمان + أفضلية التجديد
- 2020
- 21 مباراة بمعدل 1888 دقيقة
- سجل 15 هدفا
السويدي كارلوس ستراندبيرج (أبها)
- 5 ملايين ريال
- إعارة موسم
- 2020
- 21 مباراة بمعدل 1829 دقيقة
- سجل 14 هدفا
المغربي يوسف الجبلي (الباطن)
- 8 ملايين و200 ألف ريال
- موسمان
- 2020
- 19 مباراة بمعدل 1579 دقيقة
- صنع 44 فرصة وسجل 3 أهداف
المغربي سعد بقير (أبها)
- 13 مليون ريال
- مدد لغاية 2022
- 2019
- 21 مباراة بمعدل 1646 دقيقة
- سجل 5 أهداف وصنع 43 فرصة
البرازيلي برونو هنريكي (الاتحاد)
- 3 سنوات
- 20 مليون ريال
- 2020
- 13 مباراة بمعدل 1091 دقيقة
- صنع 23 فرصة وسجل هدفا وحيدا
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