نجوم بالملايين عطاؤهم بالملاليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنفد عدد كبير من المحترفين الأجانب خزائن أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون تقديم عطاءات تناسب قيمة التعاقد ماديا، حيث بقي بعضهم عالة على الفريق حاجزا مقعده فقط بين البدلاء أو في العيادة بسبب الإصابة، كما أن عددا كبيرا من المحترفين الذين يشاركون مع فرقهم بصفة مستمرة أو متقطعة، لم يقنعوا أنصار فرقهم بإحداث الفوارق المنتظرة منهم، نتيجة تراجع مستوياتهم وتأرجحها بين فترة وأخرى، حتى بات بعضهم غير مرغوب في استمراره. محترفون أسعارهم عالية وحضورهم منخفض الصربي الكسندر بريجوفتش (الاتحاد)





100 مليون ريال



4 مواسم ونصف



يناير 2019



22 مباراة بمعدل 1257 دقيقة لعب



سجل 6 أهداف

غاري رودريغيز (الاتحاد)



45 مليون ريال



4 مواسم ونصف



يناير 2019



11 مباراة بمعدل 659 دقيقة



سجل 3 أهداف



المغربي عبدالرزاق حمدالله (النصر)



75 مليون ريال



تم تمديد العقد لغاية 2022



2018



لعب 10 مباريات بمعدل 778 دقيقة



سجل 4 أهداف



المغربي نورالدين أمرابط (النصر)



52 مليون ريال ونصف



3 مواسم



2018



20 مباراة بمعدل 1408 دقائق



صنع 21 فرصة وسجل هدفين



الأرجنتيني لوسيانو فيتو (الهلال)



86 مليون ريال



3 مواسم



2020



20 مباراة بمعدل 1284 دقيقة



سجل 3 أهداف، وصنع 3 أهداف و21 فرصة



السوري عمر السومة (الأهلي)



40 مليون ريال



مدد لغاية 2024



2014



20 مباراة بمعدل 1800 دقيقة



سجل 10 أهداف



البرازيلي لوكاس ليما (الأهلي)



27 مليون ريال



3 مواسم



2019



22 مباراة بمعدل 1960 دقيقة



عرضيات ناجحة: 13، وصنع هدفين



محترفون أسعارهم أقل وعطاؤهم أكبر الأنغولي فابيو آبرو (الباطن)



18 مليون ونصف



موسمان + أفضلية التجديد



2020



21 مباراة بمعدل 1888 دقيقة



سجل 15 هدفا



السويدي كارلوس ستراندبيرج (أبها)



5 ملايين ريال



إعارة موسم



2020



21 مباراة بمعدل 1829 دقيقة



سجل 14 هدفا



المغربي يوسف الجبلي (الباطن)



8 ملايين و200 ألف ريال



موسمان



2020



19 مباراة بمعدل 1579 دقيقة



صنع 44 فرصة وسجل 3 أهداف



المغربي سعد بقير (أبها)



13 مليون ريال



مدد لغاية 2022



2019



21 مباراة بمعدل 1646 دقيقة



سجل 5 أهداف وصنع 43 فرصة



البرازيلي برونو هنريكي (الاتحاد)



3 سنوات



20 مليون ريال



2020



13 مباراة بمعدل 1091 دقيقة



صنع 23 فرصة وسجل هدفا وحيدا



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