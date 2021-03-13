شكرا لقرائتكم خبر عن هرنانديز ينتظر مكالمة ديشامب للانضمام للمنتخب الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يأمل تيو هرنانديز، الظهير الأيمن الأساسي في نادي ميلان الإيطالي، في استدعائه إلى المنتخب الفرنسي لكرة القدم ليلعب إلى جانب شقيقه لوكاس مع منتخب الزرق. قال المدافع البالغ 23 عاماً في مقابلة مع أسبوعية «سبورتويك»: أنا في الانتظار، لم يتصل بي أحد بعد. وعن توقه للعب في تشكيلة المدرب ديدييه ديشامب المتوجة بلقب مونديال 2018 للمرة الثانية في تاريخها، أضاف هرنانديز: منذ سنتين، موعد قدومي إلى ميلان، ألعب أيضا كي أذهب إلى المنتخب. تابع اللاعب الذي عبّر مراراً عن رغبته في اللحاق بمنتخب بلاده أو الاحتفال على طريقة مسك سماعة الهاتف: أحلم باللعب مع شقيقي في المنتخب. وبالإضافة إلى المنافسة القوية في المنتخب حيث يشغل شقيقه لوكاس، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، مركز الظهير أيضا، يدفع تيو، لاعب ريال مدريد الإسباني سابقا، ثمن رفضه اللحاق بمنتخب فرنسا للشباب في عام 2017 مفضلاً العطلة الصيفية في ماربيا وقال: كنت يافعاً، لم أفهم أهمية الأمر. ويحتل ميلان المركز الثاني راهناً في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 6 نقاط عن جاره اللدود إنتر.