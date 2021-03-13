شكرا لقرائتكم خبر عن ساسوولو يعود إلى سكة الانتصارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد ساسوولو إلى سكة الانتصارات؛ وذلك بفوزه على مضيفه فيرونا 3-2 السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. سجل للفائز مانويل لوكاتيلي (4) والصربي فيليب ديوريسيتش والبديل العاجي حمد جونيور تراوري (81)، وللخاسر الصربي داركو لازوفيتش (43) والبديل فيديريكو ديماركو (79).

وأنهى ساسوولو سلسلة من 3 مباريات لم يعرف خلالها طعم الفوز تضمنت (تعادلين وخسارة)، وضرب عصفورين بحجر؛ وذلك بإزاحته فيرونا عن المركز الثامن، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن منافسه المتراجع للمركز التاسع. ومني فيرونا بخسارته الثانية توالياً بعدما كان سقط أمام ميلان بهدفين نظيفين في المرحلة السابقة. وهو الفوز الثامن لرجال المدرب روبرتو دي تسيربي على فيرونا في 18 مباراة جمعت بينهما، مقابل 6 انتصارات للأخير.

وجدد ساسوولو فوزه على فيرونا بعد فوزه بهدفين نظيفين في المرحلة الثامنة. وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات بولونيا أمام سمبدوريا، وبارما مع روما، وتورينو مع انتر المتصدر، وكالياري أمام يوفنتوس، وميلان مع نابولي.