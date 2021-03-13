شكرا لقرائتكم خبر عن فولفسبورغ يقسو على شالكه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد فولفسبورغ مصائب ضيفه شالكه عندما أكرم وفادته بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها شكوردان مصطفى (31 خطأ في مرمى فريقه) والهولندي فوتر فيخورست (51) وريدله باكو (58) والكرواتي يوسيب بريكالو (64) وماكسيميليان فيليب (79)، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

واستعاد فولفسبورغ توازنه عقب خسارته أمام هوفنهايم في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم معززاً موقعه في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، فيما مُني شالكه بخسارته السابعة عشرة هذا الموسم والسابعة في مبارياته الـ10 الأخيرة وتجمد رصيد شالكه عند 10 نقاط في المركز الأخير وبات مرشحاً أكثر من أي وقت مضى للهبوط إلى الدرجة الثانية. وأنعش ماينز آماله بالبقاء بفوزه على ضيفه فرايبورغ بهدف وحيد سجله السويدي روبن كايسون في الدقيقة 84.

وهو الفوز الخامس لماينز هذا الموسم فرفع رصيده إلى 21 نقطة متخلصاً مؤقتاً من المركز السابع عشر قبل الأخير؛ حيث ارتقى الى السادس عشر الذي يخول صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء، بفارق نقطتين أمام أرمينيا بيليفيلد الذي يحل ضيفاً على باير ليفركوزن غداً.

وعزز أونيون برلين موقعه في المركز السابع؛ وذلك بفوزه على ضيفه كولن بهدفين لماكس كروزه (48 من ركلة جزاء) والنمساوي كريستوفر تريمل (67) مقابل هدف للسلوفاكي أندري دودا (45+2 من ركلة جزاء). ورفع أونيون برلين رصيده إلى 38 نقطة مقابل 22 نقطة لكولن الرابع عشر.