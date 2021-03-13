شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتعادل مع المصري 1 - 1 فى الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل إنبي مع المصرى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى المصري. افتتح التسجيل لإنبي رامى صبري فى الدقيقة 90 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل إيزي إيميكا للمصري فى الدقيقة 92 من ضربة رأس قوية سكنت شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى.

بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمي: عصام ثروت،خط الدفاع: حجاج عويس،عمرو موسي ،إسلام صلاح،أحمد شديد قناوى،خط الوسط: إيزي إيميكا،جريندو،فريد شوقى،أحمد رفعت،عمر كمال عبد الواحد،خط الهجوم،أحمد جمعة.

بينما دخل إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الوسط: صلاح ريكو،دينوبيتر،مهاب ياسر،محمد إسماعيل،كريم طارق،خط الدفاع: رامى صبري،إبراهيم يحيى،كريم فؤاد،على فوزي،خط الهجوم: إيبوكا.

بهذه النتيجة ارتقى إنبي للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن مصر للمقاصة الذى يملك نفس الرصيد من النقاط بعدما خاض 15 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 16، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس برصيد 23 نقطة بعدما خاض 15 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 11 ومازال لديه لقاء مؤجل.