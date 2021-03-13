شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبري يتقدم لإنبى بالهدف الأول فى شباك المصرى من ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل رامى صبرى، لاعب إنبي، الهدف الأول لفريقه فى شباك المصرى بالدقيقة 90 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى المصري.

بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمي: عصام ثروت،خط الدفاع: حجاج عويس،عمرو موسي ،إسلام صلاح،أحمد شديد قناوى،خط الوسط: إيزي إيميكا،جريندو،فريد شوقى،أحمد رفعت،عمر كمال عبد الواحد،خط الهجوم،أحمد جمعة.

بينما دخل إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الوسط: صلاح ريكو،دينوبيتر،مهاب ياسر،محمد إسماعيل،كريم طارق،خط الدفاع: رامى صبري،إبراهيم يحيى،كريم فؤاد،على فوزي،خط الهجوم: إيبوكا.

ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدف وتلقت شباكه 15 هدفا ومازال لديه لقاء مؤجل.