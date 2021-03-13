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محمد فاروق أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز والعبور

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القاهرة - سامية سيد - اختير محمد فاروق، صانع ألعاب فريق الكرة بنادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والعبور فى بطولة كأس مصر، والتى حقق فيها بيراميدز فوزا كبيرا على العبور بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

 

ونجح محمد فاروق فى الحصول على ضربة جزاء لبيراميدز نجح خلالها رمضان صبحي فى إحراز هدف التقدم لفريقه أمام العبور، كما ظهر اللاعب بمستوي مميز معظم فترات اللقاء.

 

واختار مندوبو المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ثلاثة لاعبين من نادى بيراميدز للخضوع لكشف منشطات عقب مباراة العبور فى بطولة كأس مصر، ووقع الاختيار على الثلاثى أسامة جلال ومحمود حمادة وإيريك تراورى للخضوع لكشف المنشطات عقب المباراة بعد قرار تطبيقه فى مباريات الدوري والكأس.

 

وتأهل فريق بيراميدز لدور الـ16 لكأس مصر بعد الفوز على فريق العبور بنتيجة 4 / 1 فى مباريات دور الـ32 لكأس مصر فى اللقاء الذى أقيم اليوم على ملعب الدفاع الجوى.

 

جاءت أهداف بيراميدز فى الدقائق 5 و 72 و 79 و 90+3عن طريق كل من إسلام عيسي ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وجون أنطوي، بينما أحرز هدف العبور كريم أحمد في الدقيقة 49.

 

بدأ بيراميدز مباراته بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد فاروق

خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - جون أنطوي - رمضان صبحي - طارق طه - محمود حمادة - أحمد فتحي - إبراهيم عادل - محمود صابر.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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