شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز والعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير محمد فاروق، صانع ألعاب فريق الكرة بنادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والعبور فى بطولة كأس مصر، والتى حقق فيها بيراميدز فوزا كبيرا على العبور بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ونجح محمد فاروق فى الحصول على ضربة جزاء لبيراميدز نجح خلالها رمضان صبحي فى إحراز هدف التقدم لفريقه أمام العبور، كما ظهر اللاعب بمستوي مميز معظم فترات اللقاء.