شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 160 لاعبا من17 محافظة يشاركون ببطولة المناطق للشطرنج أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم بطولة المناطق الأولى للشطرنج اون لاين، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للشطرنج برئاسة د. هشام الجندى يومى السبت 13 و20 مارس من الساعة السابعة حتى التاسعة مساء على موقع. Lichess بمشاركة أكثر من 160 لاعبا من مختلف أنحاء الجمهورية ممثلين لمناطق ( القاهره-الجيزه- بورسعيد - كفر الشيخ- القليوبيه -الشرقيه- المنيا -الغربيه-سوهاج-اسيوط- الدقهليه-الأقصر -دمياط -اسوان - الاسكندرية-قنا - البحر الأحمر ).

وتشهد البطوله مشاركة عدد 2 أستاذ دولى IM وأستاذ اتحادى FM وتواجد مميز لفئة السيدات بمشاركة 16 لاعبة بالإضافة لمشاركة أكثر من 50 ناشئ مستقبل رياضة الشطرنج المصرى وأشارت د منى اللبودى مدير البطوله انه تم تخصيص جوائز مالية قيمة للفائزين للفئات رجال - سيدات- ناشئين تحت 14 بالإضافة لكؤوس وشهادات تقدير للمناطق أصحاب المراكز من الاول للثالث وعمل إجتماع فنى تحضيرى لأعضاء اللجنه المنظمة مع المشاركين بمشاركة رئيس لجنة الحكام محمد فاروق استمعنا خلاله لاستفسارات المشاركين والرد عليها مع اعطاء التعليمات النهائيه وتذليل كل العقبات قبل بداية البطولة تسيهلا ودعما لقطاع عريض من عشاق رياضة الشطرنج.

اللجنة المنظمة للبطولة تضم كلا من هشام الجندى (رئيسا) - لواء د يوسف وصال (نائبا)، منى اللبودى ( مدير البطولة )- م /سامى يونس (مدير ا فنيا )، احمد عباس مسئول الإعلام، جابر منير ( مدير الموقع)-محمد فاروق رئيس الحكام، محمود جمعة وهاله عبد الواحد علاقات عامة بجانب نخبة من الحكام المميزين هم حكم دولى ( يوسف نادر - مها محمود )، حكم اتحادى محمد ناصر، وحكم وائل المنشاوي.