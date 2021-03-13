شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي في الجولة الرابعة بدوري الأبطال خارج الأرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الأهلي مباراة مصيرية أمام فيتا كلوب الثلاثاء المقبل في ملعب الشهداء على العاصمة الكونغولية كنشاسا، في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وستكون مواجهات الأهلي بالجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في آخر خمس نسخ من البطولة، تُلعب خارج الأرض.

وحقق الأهلي في الجولة الرابعة هذه نتائج متفاوتة وكانت حظوظه فيها آخر خمس نسخ من البطولة غير مرضية لدرجة كبيرة كونه بطل إفريقيا في أخر نسخة والوصيف في نسختين من أخر 4 نسخ من أعرق البطولات القارية.

وغادرت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعثة النادي الأهلي في طريقها إلى الكونغو على متن طائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث أسند مجلس الإدارة رئاسة البعثة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي.

وانهت البعثة إجراءات سفرها عبر صالة 3 بالمطار، حيث غادرت على متن طائرة خاصة تحمل رقم ms3200 تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.

وفضل بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي السفر مبكرًا إلى الكونغو للتعود على الأجواء من الطقس الحار واللعب على ملعب نجيل صناعي، حيث حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توفير طيران خاص لبعثة الفريق الأحمر في رحلاته بأدغال أفريقيا، توفيرا للوقت والجهد، وحفاظا على اللاعبين من الإجهاد بسبب طول رحلة السفر والترانزيت خلال رحلات السفر العادية.

وأنهت السفارة المصرية فى الكونغو ترتيبات إقامة واستقبال بعثة الأهلي منذ وصولها إلى المطار وحتى فندق الإقامة، بحيث يكون أحد مسئولى السفارة المصرية فى استقبال البعثة الحمراء فى الكونغو، وكذلك ملعب التدريب ووسائل النقل المسئولة عن تحركات البعثة إلى ملعب التدريبات وملعب المباراة.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في مجموعته خلف سيمبا المتصدر بسبع نقاط، وفيتا كلوب الوصيف بأربعة نقاط نفس رصيد الأهلي.

وجاءت مواجهات الأهلي خارج الأرض في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا كالتالي:

2020 مباراة الأهلي وبلاتينيوم 1/1

2019 مباراة الأهلي وسيمبا 0/1 لسيمبا

2018 مباراة الأهلي وتاونشيب 1/0 للأهلي

2017 مباراة الأهلي والوداد 0/2 للوداد

2016 مباراة الأهلي والوداد 1/0 للأهلي