شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. وليد إبراهيم مدربا لحراس مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي الزمالك تعيين وليد إبراهيم مدربا لحراس مرمى الزمالك في الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون.

وجاء تعيين وليد إبراهيم خلفا لعمرو عبد السلام، الذي تم توجيه الشكر له اليوم، على أن يبدأ وليد ابراهيم عمله بداية من تدريب الغد.

وأعلن عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء، وتقديم اعتذار رسمي عن الاستمرار فى مهمته خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب قيادة مران الحراس اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكتب عمرو عبد السلام، عبر حسابه بفيس بوك: "كل الشكر والامتنان والتوفيق لنادى الزمالك، إدارة ولاعبين، على الفترة التى قضيتها فى شرف تدريب نادى الزمالك.. وأتقدم بالاعتذار عن تدريب فريق نادي الزمالك وتمنياتي بكل التوفيق".

وحرص ”الخليج 365” على التواصل مع مصدر مسئول داخل الزمالك لمعرفة حقيقة الأمر، ليؤكد أنه بعد انتهاء مران اليوم، قام عمرو عبد السلام بتحية اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري، وإخطارهم بأن اليوم هو الأخير له داخل النادي، وأنه قرر الرحيل بشكل نهائي.

وبعد مغادرته مقر النادي بقليل، نشر عمرو عبد السلام، البوست المذكور والذى أعلن خلاله عن رحيله وانتهاء فترة توليه تدريب حراس المرمي بنادي الزمالك، وكان آخر مهامه مع الفريق قيادة مران اليوم، وعقد جلسة مع الثلاثي محمود عبد الرحيم جنش، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد على هامش المران، بهدف تحفيز الثلاثي وشرح البرنامج المحدد في المران، كما ركز على تدريبات لزيادة سرعة رد الفعل، والتعامل مع التسديدات من مسافة قريبة من المرمى.