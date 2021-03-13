اخبار الرياضه

الامارات | ريال مدريد ينجو من فخ إلتشي بثنائية متأخرة من بنزيمة

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ينجو من فخ إلتشي بثنائية متأخرة من بنزيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل كريم بنزيمة هدفين ليقود فريقه ريال مدريد لقلب تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه إلتشي إلى فوز 2 / 1 خلال مباراة جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل ديبورتفيو ألافيس مع قادش 1/1.

وتقدم إلتشي بهدف سجله دانييل كالفو في الدقيقة 61، وتعادل كريم بنزيمة لريال مدريد في الدقيقة 73 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني للريال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مباراة ووهويسكا يوم الاثنين المقبل، وتوقف رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

وهذا هو الفوز الأول للريال بعد تعادلين متتاليين، وهو الفوز السابع عشر للريال في الدوري بشكل عام مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ست، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية عشر لإلتشي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في تسع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا