الامارات | بايرن يعبر بريمن ويعزز صدارته للبوندسليغا

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يعبر بريمن ويعزز صدارته للبوندسليغا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتعد فريق بايرن ميونخ بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم عن أقرب ملاحقيه لايبزج عبر الفوز على مضيفه فيردر بريمن 3 /1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من البوندسليغا.

وفي مباريات أخرى اكتسح فولفسبورج ضيفه شالكه 5 /صفر وفاز يونيون برلين على ضيفه كولن 2 /1 وماينز على ضيفه فرايبورج 1 /صفر.

وتقدم ليون جوريتسكا بهدف لبايرن ميونخ في الدقيقة 22 ثم أضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 35 قبل أن يختتم القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 67 فيما أحرز نيكلاس فولكروج الهدف الوحيد لبريمن في الدقيقة 86.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة بفارق خمس نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني والذي يلتقي غدا الأحد مع ضيفه انتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع مع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم.

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