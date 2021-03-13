شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى تنزانيا ظهر الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغادر بعثة فريق نادي بيراميدز في الثانية ظهر غد الأحد، القاهرة، في طريقها إلى العاصمة التنزانية دار السلام استعدادا لمواجهة نامونجو في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نامونجو التنزاني في الثالثة عصر الأربعاء المقبل على استاد تنزانيا الوطني بدار السلام في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتغادر البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة نادي بيراميدز لتوفير الراحة لجميع أفراد البعثة، على أن تصل العاصمة التنزانية في العاشرة من مساء الأربعاء.

ويخوض بيراميدز تدريباته في تنزانيا خلال يومي الاثنين والثلاثاء على أن يؤدي المباراة عصر الأربعاء ويعود بعدها مباشرة إلى القاهرة.