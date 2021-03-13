شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على نجم تسديد ركلات الترجيح بالفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى، على تولى بدر بانون مدافع الفريق تنفيذ ركلات الترجيح للأهلى خلال المباريات باعتباره الأفضل في تنفيذها لثباته ودقة تصويباته وإيجابيته في التسجيل من خلال ركلات الترجيح، وأبلغ المدير الفنى للفريق بانون بالقرار وطالبه بتكثيف التدريب على التسديد للتعود على تنفيذ الركلات.

ونجح بدر بانون في تثبيت أقدامه مع الأهلى منذ انضمامه للقلعة الحمراء وبات أحد الأعمدة الرئيسية للفريق وساهم بشكل كبير في الانتصارات التي حققها الأهلى خلال الفترة الماضية.

وطارت بعثة الأهلى اليوم إلى الكونغو عبر طائرة خاصة وضمت القائمة التي اختارها موسيمانى كلا من محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.‏

وكان الفريق قد خاض ‏مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى الكونغو.‏