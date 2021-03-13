شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يجري أشعة جديدة لعرضها على طبيب المنتخب بعد موافقة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري على معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أشعة رنين مغناطيسي ليصطحبها معه ضمن الأشعة والتقارير الطبية التي سيعرضها على طبيب المنتخب التونسي.

وتجددت إصابة على معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي بشد من الدرجة الأولي في العضلة الخلفية أثناء أداء برنامجه التأهيلي لتخليصه من نفس الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع الأهلي في مباراة بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية التي جرت في الدوحة.

وسادت حالة من الاستياء بين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بعد تجدد إصابة على معلول قبل مواجهة فيتا كلوب المقبلة خصوصاً وانه من الأوراق الرابحة التي كان سيعتمد عليها الفريق خلال مواجهة بطل الكونغو.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقررة في الكونغو «الثلاثاء» ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

ووافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على طلب على معلول بالعرض على طبيب المنتخب التونسي في تونس وتحديد البرنامج العلاجي الذي يحتاجه اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي إن على معلول سيغيب مدة قد تصل إلى ثلاثين يوماً بعد تجدد إصابة العضلة الخلفية.