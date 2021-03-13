شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لقوارب التنين يدعو مصر للمشاركة ببطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الاتحاد الدولي لرياضة قوارب التنين «دراجون بوت» الدعوة إلى مصر للمشاركة بفريق في بطولة العالم القادمة والمقررة في هونج كونج.

وأعرب مايك توماس رئيس الاتحاد الدولي عن سعادته بتأسيس وإشهار الاتحاد المصري للدراجون بوت مع قرب الاحتفال بمرور 30 عاما على تأسيس الاتحاد الدولي للعبة، مؤكدا أنه يتمنى مستقبلا واعدا ونجاحا باهرا لكافة الأنشطة والفعاليات التي سينظمها الاتحاد المصري في الفترة المقبلة.

وجاء ذلك خلال كلمة مسجلة تم بثها اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري للعبة برئاسة اللواء نادر رشدي، للاحتفال بتدشين وإشهار الاتحاد وانضمامه إلى الاتحاد الدولي.

ووجه توماس الشكر لكل من ساهم وساعد ودعم دخول هذه الرياضة إلى مصر والاعتراف بها رسميا.

وبدأ المؤتمر، الذي حضره العديد من المسؤولين والضيوف من بينهم حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية، بعرض فيديو للتعريف برياضة قوارب التنين.

كما ألقى اللواء نادر رشدي رئيس الاتحاد المصري كلمة رحب فيها بالحضور وقدم فيها باقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وفي مقدمتهم كمال جاب الله نائب رئيس الاتحاد.

وفي كلمته، أكد رشدي أن رياضة قوارب التنين من أكبر الرياضات المائية وأسرعها نموا في العالم مشيرا إلى أنها تعود لتاريخ صيني قديم ولكنها رياضة لكل الأجناس والفئات العمرية وتؤكد الوحدة والمساواة الإنسانية وروح الفريق بدون تمييز لجميع فئات المجتمع بمن فيهم ذوي الهمم.

وأشار إلى أن هذه الرياضة ستصبح جسرا رائعا وإحدى أدوات القوى الناعمة لدعم علاقات الصداقة والتعاون بين مصر والصين في الحاضر والمستقبل في ظل خطة التنمية المصرية 2030 وتماشيا مع المشروع الصيني لإحياء طريق الحرير القديم.

وأكد رشدي أن الاتحاد يتطلع الآن لتدريب وإعداد العديد من الفرق التي تمارس رياضة «قوارب التنين» لإعداد منتخب قوي استعدادا للمشاركة في البطولات الدولية.

وأشاد رشدي بالدور الكبير الذي لعبه إيهاب جودة مفوض تنمية الاتحاد الدولي والصينية لي هانج ماري في دخول اللعبة إلى مصر عام 2016.

كما أكد السفير لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة، في كلمة مكتوبة تلتها مقدمة المؤتمر: «رياضة قوارب التنين تنعم بتاريخ عمره أكثر من 2000 عام في الصين، كما أنها تجسد روح الاتحاد والمثابرة والأخوة».

وأضاف «تتميز مصر والصين بحضارتين عريقتين وتتمتعان بثراء ثقاقي ومعرفي متنوع وعميق ما ساهم في تطور نهضتهما عبر آلاف السنين، والاحتفال اليوم بدخول رياضة قوارب التنين لمصر يمثل احتفالا أيضا بالتقاء الحضارتين كما يوطد روابط الصداقة بين البلدين».

وبعد إلقاء الكلمات المختلفة بالمؤتمر، تابع الحضور جانبا من العرض الذي قام به مجموعة من ممارسي اللعبة على متن أحد قوارب التنين إضاف لـ«تنقيط عيون التنين»، وهو تقليد صيني قديم مرتبط بهذه الرياضة، كما صاحب العرض سباقات ودية في نهر النيل من خلال فرق «دراجون بوت» التابعة لأكاديمية قوارب التنين المصرية.

اتحاد التنين