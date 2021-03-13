شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب كاف يحدد ملعب وموعد مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة صعبة ومصيرية في مشواره الأفريقي لبطولة دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء المقبل أمام الترجي التونسي.

مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا هي المباراة الأولي للجهاز الفني الجديد بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون بعد عودته لقيادة الزمالك.

وتعد مباراة الزمالك والترجي هي أهم مباراة في مشوار الزمالك الأفريقي ضمن مباريات المجموعة الرابعة والتى لا تحتمل أي اخفاق أو تعثر من الزمالك والذي قد يقضي على آماله في التأهل.

ويعاني الزمالك من ضعف موقفه بجدول المجموعة الرابعة بعد تجمد رصيده عند نقطتين فقط جمعهما من التعادل أمام مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي.

ويعول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على الفوز في المباراة الزمالك والترجي لتقديم أوراق اعتماده لدي الإدارة وجمهور الزمالك.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف موعد مباراة الزمالك والترجي التونس في دوري أبطال أفريقيا حيث ارسل كاف خطابا لنادي الزمالك أخطره فيه بموعد مباراة الزمالك والترجي رسميا في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل .

ووافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على استضافة استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يخوض الزمالك مباراة الترجي التونسي الثلاثاء المقبل وهو في موقف لا يحسد عليه بعد تراجعه للمركز الثالث بتريب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين إثر تعادلين وهزيمة ثقيلة من الترجي في مباراة الذهاب في الجولة الماضية.

مباراة الزمالك والترجي المقبلة قد تكون هي المباراة التي ستحسم تأهل الترجي التونسي في حالة فوزه واقتناص الثلاث نقاط خصوصا وانه يتربع على قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعهم من فوزين وتعادل ولم يخسر حتى الآن.

وتحظى مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري الأبطال باهمية كبيرة لنادي الزمالك الباحث عن الفوز بها واقتناص نقاطها الثلاثية لإنعاش آماله في التأهل وتسهيل مهمته حيث أن فوزه على الترجي يعيده بقوة للمنافسة على التأهل خصوصا وأنه سيستضيف تونجيت بطل السنغال في القاهرة في الجولة الخامسة قبل أن يخرج لمواجهة المولودية في الجزائر.

وتستعرض المصري موقف الزمالك والترجي في جدول ترتيب المجموعة الرابعة قبل مواجهة الثلاثاء المقبل الفاصلة والمصيرية:

موقف الزمالك والترجي في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوي ابطال افريقيا الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاط الترجي الرياضي 3 2 1 0 6 3 7 الزمالك 3 0 2 1 1 3 2

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