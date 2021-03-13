شكرا لقرائتكم خبر عن صانع ألعاب بيراميدز الشاب: تحت أمر الجهاز الفني في المشاركة بأي وقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم عادل صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز إنه سعيد للغاية بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على العبور بأربعة أهداف مقابل هدف والتأهل للمرحلة التالية من بطولة كأس مصر.

وشدد عادل على أنه تحت أمر الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا للمشاركة في أي وقت في المباريات، ويسعى لتقديم نفسه بصورة قوية مثلما ظهر بنفس المستوى في الموسم الماضي.

وأضاف عادل بأن فريق العبور يستحق التقدير والاحترام على المجهود الذي قدمه الفريق وبيراميدز لديه رغبة في الفوز بكل البطولات التي يشارك فيها وبالتالي كان لابد من الفوز بعدد وافر من الأهداف والتأهل.

وأشاد عادل بإدارة نادي بيراميدز وما تقدمه من دعم للاعبين والجهاز الفني وتوفير كل سبل الراحة، والفريق أمامه مهمة جديدة في الكونفدرالية ومواجهة نومونجو التنزاني في دور المجموعات، ولابد من الفوز الثاني في هذا الدور ومواصلة المسيرة القوية.