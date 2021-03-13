شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروجه من قائمة فيتا كلوب.. على معلول يغادر إلى تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر علي معلول الجناح الأيسر لفريق الأهلي ومنتخب تونس، اليوم السبت، إلى تونس في رحلة قصيرة لموطنه عقب اسبتعاده من قائمة فيتا كلوب التي غاردت القاهرة اليوم متجه إلى الكونغو لمواجهة فريق فيتا كلوب الثلاثاء المقبل الموافق 16/3/2021، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا.

وكان معلول أصيب في لقاء بايرن ميونخ ضد الأهلي خلال مواجهة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وعلى إثرها غادر اللقاء وتغيب عن عدد من مباريات الأهلي سواء في الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها يوم 16 مارس الجاري بالكونغو، في الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للعام الحالى.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.‏

ويتوجه الأهلي إلى الكونغو عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب. وكان الفريق قد خاض ‏مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى الكونغو.‏