شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعانة بمدرب حراس الناشئين في مران الزمالك بعد رحيل عبدالسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على الاستعانة بأحد مدربي حراس المرمى بقطاع الناشئين بنادي الزمالك للإشراف على مران الحراس بالفريق الكروي الأول غدا الأحد.

ويعاني الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من أزمة في مران الغد بعد الرحيل المفاجئ لعمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى وتقديمه لاعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في منصبه اليوم.

ومن المنتظر أن يعقد كارتيرون جلسة غدا قبل المران مع إدارة النادي من أجل حسم ملف مدرب حراس المرمى.

وحتى هذه اللحظة لم يستقر الجهاز الفني ولا إدارة النادي على هوية مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين الذي سيتم تصعيده للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.