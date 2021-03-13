شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة السعودى يجتمع مع موتسيبي فى المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي بمناسبة تزكيته رئيسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وجاء لقاء المسحل مع باتريس موتسيبي على هامش الجمعية العامة العادية الـ 43 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي عقدت في العاصمة المغربية، وأقيمت تحت شعار «الوحدة، المستقبل وكرة القدم الإفريقية».

وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الاتحادين السعودي والإفريقي ضمن إطار خطة اتحاد الكرة لتعزيز الشراكات والعلاقات القارية والاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم.

كما قدم المسحل باسم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، دعوة رسمية لموتسيبي من أجل زيارة السعودية لخلق مزيد من التعاون المشترك.

وأصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 4 قرارات في اجتماعة الأول تحت قيادة الرئيس الجديد لـ«كاف» الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي. وشهد الاجتماع اتخاذ 4 قرارات بالإجماع وهي كالآتي: اختيار الموريتاني أحمد ولد يحيى ليكون عضوًا بالمكتب التنفيذي بالكاف، وتعيين خمسة نواب لموتسيبي وهم النائب الأول أوجستين سنجو، والنائب الثاني أحمد ولد يحيى، والنائب الثالث سليمان وابيري، والنائب الرابع سيدو مبومبو نجويا، والنائب الخامس كنيزات إبراهيم. كما قرر تعيين فيرون موسينجو أمين عام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتوجيه الشكر للمغربي عبدالمنعم باح الذي شغل منصب الأمين العام خلال الفترة الماضية.