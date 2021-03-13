شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين من بيراميدز في كشف المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار مندوبو المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ثلاثة لاعبين من فريق نادي بيراميدز للخضوع لكشف منشطات عقب مباراة العبور في بطولة كأس مصر.

ونجح بيراميدز في الفوز على العبور بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر، على استاد الدفاع الجوي.

ووقع الاختيار على الثلاثي أسامة جلال ومحمود حمادة وإيريك تراوري للخضوع لكشف المنشطات عقب المباراة بعد قرار تطبيقه في مباريات الدوري والكأس.