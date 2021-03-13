شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعزي جوهر نبيل في وفاة والده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، التعازي للكابتن جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة الأهلي، في وفاة والده، الذي وافته المنية اليوم.

وأعلن جوهر نبيل خبر وفاة والده عبر حسابة الشخصى «فيسبوك» منذ ساعات، وينتظر أن يقوم أعضاء مجلس الأهلى بتقديم العزاء في منزلة غدا، باستثناء العامرى فاروق الذي سافر مع الأهلى إلى الكونغو كرئيس للبعثة لمواجهة فيتا كلوب المقررة الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

كان جوهر نبيل قد أشاد بأداء منتخب اليد خلال مشاركتة في مونديال اليد الذي أقيم في مصر مؤخرا والتى حصل خلالها الفراعنة على المركز السابع بعد أداء مشرف أمام منتخب الدنمارك حامل اللقب.