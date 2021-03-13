شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الزمالك فى جهاز جروس مرشح للعودة.. وعبدالله يعترض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل السويسرى توماس جروتر، مدرب حراس الزمالك السابق في جهاز كريستيان جروس، ضمن الترشيحات المطروحة على طاولة اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة ناى الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز، وذلك بعد اعتذار عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول بالقلعة البيضاء، عن الاستمرار في منصبه بعد تولى باتريس كارتيرون مهمة تدريب الزمالك خلفا لجايمى باتشيكو الذي قررت اللجنة المؤقتة الإطاحة به من القياد الفنية للفريق.

وكان عمرو عبدالسلام، مدرب حراس الزمالك، قد أعلن رحيله عن الجهاز الفني للفريق، عقب انتهاء مران الفريق اليوم «السبت».

وكتب عبدالسلام عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «كل الشكر والامتنان والتوفيق لنادي الزمالك إدارة ولاعبين على الفترة التي قضيتها في شرف تدريب نادي الزمالك أتقدم بالاعتذار عن عدم تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة، تمنياتي بالتوفيق».

وعلمت «المصرى اليوم»، أن جروتر تم ترشيحه لتدريب الفريق، ويعتبر هو المرشح الأبرز خصوصا وأن جروتر ساهم في ارتفاع مستوى محمود عبدالرحيم جنش خلال فترة عمله بجهاز السويسرى كريستيان جروس.

إلا أن إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك اعترض على تواجد مدرب الحراس السويسرى، بحجة عدم وجود أموال في النادى، على الرغم من أن مستحقات جروتر ستتراوح من 7 إلى 10 آلاف دولار شهريا.

ويعتبر السويسرى جروتر من أكثر مدربى حراس المرمى المميزين، الذين مروا على الزمالك، والذي يبلغ من العمر 54 عاما، وسبق له العمل كمدرب للحراس مع بازل السويسري، وكان جزءا من الجهاز المعاون لجروس في هذه الفترة.

جروتر هو أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ بازل السويسري حيث دافع عن ألوان الفريق العريق طوال 9 مواسم وحتى اعتزاله موسم 1997- 1998.