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كريستال بالاس يتخطى عقبة وست بروميتش بهدف في الدوري الإنجليزي

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق كريستال بالاس الانتصار على ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، في إطار الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

استطاع كريستال بالاس الانتصار على وست بروميتش بهدف نظيف من ركلة جزاء تحصل عليها النجم الإيفواري العائد من الإصابة ويلفرد زاها، سددها لوكا ميليوجيفيتش في الدقيقة 37 لينتهي اللقاء بهذا الهدف.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر، وتجمد رصيد وست بروميتش عند 18 نقطة في المركز التاسع عشر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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