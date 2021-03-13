شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود جالاتا سراي للتقدم على قيصري سبور في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح رادميل فالكاو في تسجيل هدف التقدم لفريقه جالاتا سراي عند الدقيقية 44 خلال مباراة قيصري سبور خلال الجولة 30 من عمر الدوري التركي الممتاز والذي يقام على أرض ملعب استاد قيصر أتاتورك.

حاول مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي اليوم تهديد مرمى قيصري سبور خلال اللقاء الذي جمعهما في الشوط الأول ونجحت دفاعات قيصري سبور في الحد من خطورة الأناكوناندا المصري خلال مجريات الشوط الأول، وهرب مصطفى محمد في كرة وحيدة سددها بقوة من خارج مربع العمليات ولكن مرت بسلام على مرمى قيصري سبور.

وأضاع فريق قيصري سبور فرصة الهدف الأول بعدما انفرد أحد اللاعبين من وسط الملعب بحارس مرمى جالاتا سراي ولكن لاعب الفريق صاحب الأرض فشل في وضعها بالشباك بعدما راوغ الحارس وابتعد عن خط المرمى واتجه لخط الضربة الركنية.

تشكيل جالاتا سراي أمام قيصري سبور

فيرناندو موسليرا- تايلان أنتاليالي- راداميل فالكاو- إمري أكبابا- دياندري يدلين- كريستيان لوينداما- مصطفى محمد- مارسيلو ساراتشي- ماركوس دو ناسيمينتو تيكسيرا- إمري كلنتش- جيدسون فرنانديز. ويحتل جالاتا سراي الترتيب الثاني برصيد 58 نقطة، في المقابل يحتل قيصري سبور المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة جالاتا سراي وقيصري سبور

يخوض فريق جالاتا سراي لقاء هاما اليوم في الدوري التركي الممتاز عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، حيث يحظى لقاءات جالاتا سراي بمشاهدة كبيرة منذ انتقال مصطفى محمد لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق الزمالك المصري المتعثر في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، واضطر لتغيير جهازه الفني وإقالة باتشيكو وتعيين كارتيرون، المدرب الفرنسي.

القنوات الناقلة لمباراة جالاتا سراي وقيصري سبور

تنقل شبكة بي إن سبورت القطرية اليوم مباراة جالاتا سراي الذي يقوده مصطفى محمد على قناة beIN Sports HD 1 TR، حيث اعتاد المصريون منذ فترة على مشاهدة بعض المباريات الخاصة بالمهاجم مصطفى محمد على قنوات أخرى أو مواقع البث المباشر نظرا لعدم إتاحة كافة مباريات الدوري التركي على القناة القطرية.