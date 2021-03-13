شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر ينافس على برونزية الدوري العالمي للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل منتخب مصر للكاراتيه تألقه في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه، والذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية في الفترة من 10 حتى 15 من شهر مارس الحالي.

ويستعد اللاعب محمد رمضان للمنافسة غدًا الأحد، على برونزية وزن 84 كجم للرجال، كما تأهل طه طارق لمباراة الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطل بيلاروسيا بنتيجة (3-4)، وتواجه فريال أشرف نظيرتها الإيطالية سيلفيا سيمرارو في نهائي البطولة لوزن 68 للسيدات.

كما تأهل المنتخب المصري للأنسات للمنافسة على الميدالية البرونزية في الكاتا.

وكانت البعثة المصرية قد وصلت إلى تركيا الخميس الماضي للمشاركة في البطولة، وضمت قائمة المنتخب الوطني للكاراتيه 12 لاعب ولاعبة في الكوموتيه، هم: محمد صلاح عبد الحميد، علي الصاوي، وعبد الرحمن حاتم، عبد الله ممدوح، محمد رمضان، طه طارق، ريم أحمد رمزي، ياسمين حمدي، فريال أشرف، شيماء أبو اليزيد، سهيلة أحمد، حبيبة ماجد.

إضافة إلى 7 لاعبين في الكاتا وهم: زياد محمد عبد الرحمن، يوسف أشرف أحمد، علي محمد عبد الحي، سارة عاصم، آية هشام، أسماء مجدي عبد الله، تقى هشام فاروق.