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كروكيه الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الصيد في نصف نهائي كأس مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل فريق الكروكيه بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة الذهاب أمام فريق الصيد في نصف نهائي كأس مصر والمقررة إقامتها بملاعب الصيد يومي الخميس والجمعة القادمين.

ويقوم الجهاز الفني للكروكيه بتكثيف التدريبات ووضع برنامج تجهيزي خاص للاعبين استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويمثل فريق كروكيه الزمالك كل من: منال خضير - رانيا خورشيد - ياسر سيد - أماني حسن - بولين صليب - خالد كامل.

كان كروكيه الزمالك قد حصد لقب بطولة كأس مصر الموسم الماضي بعد تغلبه على الصيد بالنهائي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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