اعادة تشكيل الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي شمسان الرياضي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعاد مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر، اليوم، تشكيل الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي شمسان الرياضي بعدن برئاسة العميد عدنان قلعة.



و ضمت الهيئة المؤقتة كل من الدكتور/ عبدالله باصهيب نائب الرئيس، ومحمد فتحي اميناً عاما، وخالد هويدي مديراً للنشاط، وهاني الصىراري مدير الاستثمار والتسويق، واحمد العسيلي المسؤول المالي والممتلكات ،ووضاح النينو امين عام مساعد، وعدنان ابوبكر المسؤول الثقافي والاجتماعي،ومنصر السالمي مساعد مسئول النشاط، وحمادة فارع مسئول العلاقات العامة، وسالم الحصني المسؤول الإعلامي.