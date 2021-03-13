شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يواصل كتابة التاريخ مع بايرن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني في كرة القدم بفوزه السهل على مضيفه فيردر بريمن 3-1 بينها هدف لنجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ البوندسليجا السبت في المرحلة الخامسة والعشرين.

وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين صنعهما نجمه توماس مولر بتمريرتين حاسمتين لليون جوريتسكا (22) وسيرج جنابري (35)، قبل أن يعزز ليفاندوفسكي تقدمه بهدف ثالث منتصف الشوط الثاني (67) ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ البوندسليجا مشاركة مع النجم السابق لشالكة وكولن وبوخوم كلاوس فيشر برصيد 268 هدفاً. وسجل نيكولاس فولكروج هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 86. يذكر أن الرقم القياسي المطلق بحوزة نجم بايرن ميونيخ السابق جيرد مولر برصيد 365 هدفاً في 427 مباراة.

وهو الهدف الـ32 لليفاندوفسكي هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين، وبات على بعد ثمانية أهداف لمعادلة رقم مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني بعد أن سجل الأخير 40 هدفاً موسم 1971-1972. وأكد ليفاندوسكي عشقه لهز شباك فيردر بريمن كونه الفريق الذي سجل فيه أكبر عدد من الأهداف في الدوري حيث رفعها اليوم إلى 21 هدفا في 21 مباراة ضده.

كما أكد النادي البافاري عقدته لبريمن الذي لم يفز عليه منذ 13 عاماً. وهو الفوز الثالث على التوالي لبايرن ميونيخ والثامن عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 58 نقطة وابتعد مؤقتاً بفارق خمس نقاط عن مطارده المباشر لايبزيج الذي يستضيف إينتراخت فرانكفورت الأحد في ختام المرحلة، علما أن العملاق البافاري ولايبزيج سيلتقيان في قمة المرحلة السابعة والعشرين.

وأكد بايرن ميونيخ استعداده الجيد لاستضافة لاتسيو الإيطالي الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها، علماً أنه حسم مباراة الذهاب في صالحه 4-1 في العاصمة روما قبل ثلاثة أسابيع. وانتظر بايرن ميونيخ 22 دقيقة فقط لافتتاح التسجيل عبر لاعب وسطه الدولي جوريتسكا بضربة رأسية إثر ركلة ركنية لتوماس مولر. وعزز جنابري تقدم النادي البافاري إثر تلقيه تمريرة من مولر داخل المنطقة سددها بيمناه داخل المرمى (35).

وتابع بايرن ميونيخ أفضليته في الشوط الثاني وترجمها بهدف ثالث سجله نجمه ليفاندوفسكي بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة (67)، قبل أن يسجل فولكروج هدف الشرف لأصحاب الأرض بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة (85).