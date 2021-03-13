شكرا لقرائتكم خبر عن الخزري يقود سانت إتيان للفوز على أنجيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفس سانت إتيان الصعداء بتغلبه على مضيفه أنجيه 1-صفر السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم. ويدين سانت إتيان بفوزه الثامن هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارتين متتاليتين، إلى مهاجمه الدولي التونسي وهبي الخزري الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 53. وعزز سانت إتيان موقعه في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، فيما تجمد رصيد أنجيه عند 39 نقطة في المركز التاسع. وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات نيم مع مونبلييه، ولنس مع متز، ورين مع ستراسبورغ، ولوريان مع نيس، وديجون مع بوردو، وموناكو مع ليل، وباريس سان جرمان مع نانت.