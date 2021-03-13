شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب نيمار عن باريس سان جرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي السبت غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي يتعافى من إصابة بالعضلة المقرّبة، عن مواجهة ضيفه نانت الأحد في الدوري المحلي لكرة القدم.

كما سيغيب عن المواجهة الظهير الايطالي أليساندرو فلورنتسي، مواطنه المهاجم مويز كين ولاعب الوسط الإسباني أندر هيريرا. ويتابع المهاجم البرازيلي عمله الفردي وتعافيه المتكيّف والتدريجي مع المجموعة، بحسب نادي العاصمة الفرنسية.

أصيب نيمار في 10 فبراير/ شباط الماضي خلال المباراة ضد كاين (1-صفر) في مسابقة كأس فرنسا، وكان من المتوقع أن يعود مطلع الشهر الجاري بحسب تشخيص أولي.

لكن النادي لا يرغب بالمخاطرة بنجمه البرازيلي الأغلى في العالم (222 مليون يورو)؛ وذلك قبل مواجهتين مهمتين في الدوري ضد ليون في 21 مارس/ آذار الجاري وليل في 3 إبريل/ نيسان المقبل، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا؛ حيث تأهل إلى ربع النهائي على حساب برشلونة الإسباني.

ويحتل سان جرمان، حامل لقب الدوري، المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليل، فيما تعثر ليون الثالث مع ريمس (1-1) الجمعة وعجز عن اقتناص الصدارة مؤقتاً.