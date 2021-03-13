شكرا لقرائتكم خبر عن دولية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تختتم منافساتها بإثارة كبيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، السبت، منافسات بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو؛ أولى فعاليات اتحاد الإمارات للجوجيتسو الدولية في الموسم الجديد، والتي نظمها وفقاً للنظام الفني المعتمد لدى رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية. وحضر منافسات اليوم الختامي للبطولة كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات. واستكملت البطولة في يومها الختامي حماس نزالات اليوم الأول، لتختتم بتتويج نادي كوماندو جروب بالمركز الأول برصيد 21.450 نقطة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في مركز الوصيف برصيد 19.950 نقطة، ونادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث برصيد 17.200 نقطة، وحصل اللاعبون على ميداليات ملونة تكرّم أداءهم الفردي، وتسلم ممثلو الأندية دروع الفوز التي تتوّج عملهم وحرصهم على دعم فرقهم ولاعبيهم؛ لتحقيق هذه الإنجازات. وفي تصنيفات الدول كانت الصدارة من نصيب دولة الإمارات، برصيد نقاط 43.410، و86 ميدالية ملونة، لتحل البرازيل ثانيةً برصيد 32.300 نقطة و65 ميدالية ملونة، فيما حلّت كولومبيا في المركز الثالث مع 10.500 نقطة و20 ميدالية ملونة. وتحت عنوان «الطريق إلى التعافي» شهدت منافسات اليوم الثاني والختامي نزالات من العيار الثقيل وأجواء حماسية بين اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم من فئات الأساتذة والكبار والشباب حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود. وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة في نسختها الأولى أوفت بكل وعودها، وخاصةً من حيث تمكين الأعداد الكبيرة لهؤلاء المشاركين بها من جميع أنحاء العالم من دخول بساط المنافسات وسط بيئة صحية وآمنة، فضلاً عن دقة التنظيم الذي حظي بإشادة واسعة النطاق من مجتمع الجوجيتسو المحلي والعالمي. وقال: «ينبع تنظيم مثل هذه البطولات من حرص الاتحاد ورؤيته لمستقبل اللعبة على صعيد تحقيق انتشارها وتوسيع قاعدة المشاركين لا سيما من أبناء وبنات الدولة، وتوفير فرص الاحتكاك القوي مع نجوم الجوجيتسو العالميين، وبالتالي تعزيز جاهزيتهم لخوض الاستحقاقات العالمية». وتابع: «نشعر بفخر كبير لرؤية العديد من اللاعبين العالميين الذين بدأوا مشوارهم الرياضي في أندية وأكاديميات الدولة، يواصلون مسيرتهم الاحترافية حول العالم، ويعودون للمشاركة في بطولاتنا كنجومٍ عالميين؛ إذ يعزز ذلك من مكانة العاصمة أبوظبي منصةً لتطوير وبناء أفضل المواهب الاحترافية، وتدفعنا مثل هذه الإنجازات لمواصلة عملنا للترويج لرياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والعالمي، خاصةً وأن أبوظبي أصبحت اليوم العاصمة العالمية للعبة». وقال إبراهيم فرج المنصوري، مدير إدارة التأهب والاستجابة الطبية في دائرة الصحة - أبوظبي: «عملنا مع شركائنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تطوير مجموعةٍ متكاملة من الإجراءات الصحية، بما في ذلك الفحوصات الطبية الدورية، وحصر إمكانية الدخول لموقع البطولة بالحاصلين على نتائج فحص سلبية للكشف عن فيروس كوفيد-19 بصلاحية لا تزيد على 48 ساعة، حيث تم تطبيق هذا الشرط على جميع الرياضيين المشاركين وفرقهم والمنظمين وكل الأفراد المتواجدين بصالة المنافسات، كما وزعنا أجهزة فحص درجة الحرارة على جميع المداخل، مع التشدد على تطبيق معايير ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، إضافة إلى توزيع ملصقات؛ لتوضيح مسافات التباعد الجسدي المطلوبة». وسجل أبناء وبنات الإمارات مستويات أداءٍ مميّزة، رسخوا فيها مكانتهم على خريطة الرياضة العالمية وبرهنوا على الكفاءة العالية التي يمتلكونها، والتي تؤهلهم للوقوف أمام أبرز الرياضيين العالميين. فبعد نزالٍ حماسي حصدت بطلة نادي العين وديمة اليافعي ذهبية السيدات في الحزام البنفسجي للكبار ضمن فئة وزن 49 كيلوجراماً، وفاز راشد النقبي، لاعب أكاديمية «إيه إف إن تي»، بميدالية الحزام البنفسجي بفئة الأساتذة 2 بوزن 94 كيلوجراماً، وخلال منافسات السيدات للحزام البنفسجي بفئة الكبار بوزن تحت 95 كيلوجراماً تمكنت اللاعبة عالية محمد النحوي من قلب مسار النزال في اللحظة الحاسمة لتعدل النتيجة لمصلحتها وتخطف ذهبية الفئة. وفاز البرازيلي جيفرسون ألفيس جوتيو، لاعب فريق «كوماندو جروب» بذهبية الكبار بالحزام البنفسجي بوزن 85 كيلوجراماً، وفاز إيميليو كارلوس دا سيلفا جونيور بذهبية الأساتذة 2 بالحزام الأسود بوزن 85 كيلوجراماً، أما بيدرو ألكسندر، فقد تمكن من حصد ذهبية الرجال بالحزام الأسود بفئة الأساتذة 2 بوزن 69 كيلوجراماً.