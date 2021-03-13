دورة قطر المفتوحة: باسيلاشفيلي يحرز اللقب الرابع في مسيرته الاحترافية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





الدوحة : أحرز الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي المصنف 42 عالميا اللقب الرابع في مسيرته الاحترافية عندما تغلب على الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت الثالث عشر 7 6 (7 3) و6 1 السبت في المباراة النهائية في الدوحة.

وتوج باسيلاشفيلي (29 عاما) مشواره الرائع في الدوحة خصوصا إخراجه السويسري روجيه فيدرر المصنف اول عالميا سابقا من الدور ربع النهائي قبل الاطاحة بالاميركي تايلور فريتز في دور الاربعة، ليحرز اللقب الرابع في مسيرته بعد دورتي هامبورغ (2018 و2019) والصين المفتوحة (2018).