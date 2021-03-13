برايدي يمدد عقده مع تاما بحثا عن اللقب الثامن في سوبر بول

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نيويورك: مدّد النجم المخضرم توم برايدي عقده مع تامبا باي بيوكانيرز، المتوّج بلقب السوبر بول في دوري كرة القدم الأميركية، واضعا نصب عينيه احراز اللقب الثامن في مسيرته الزاخرة.

واكد اللاعب البالغ 43 عاما الجمعة ما ذكرته تقارير صحافية، حول تمديد عقده مع بيوكانيرز.

كتب برايدي في حسابه على موقع انستاغرام معلقا على صورة يوقع فيها على عقده الجديد "بحثا عن الثامن" متابعا "بيوكانيرز، سنبقي على الفرقة عينها".

ومع بقاء برايدي، المتوّج 7 مرات باللقب، في صفوف بيوكانيرز، ستتقلص مشكلات الفريق المتعلقة بسقف الرواتب.

ويبقي العقد الجديد برايدي في صفوف النادي حتى بلوغه الخامسة والاربعين في موسم 2022، ويتميز بسنوات قابلة للالغاء في نهاية العقد، ما يسمح لتامبا باي بنشر راتب برايدي على فترة أطول.

ويقلّص هذا الامر راتب برايدي السنوي لموسم 2021 بمقدار 19 مليون دولار أميركي، بعدما كان 28,4 مليونا، بحسب قيود سقف الرواتب التي تفرضها رابطة الدوري وعقده الأساس لمدة سنتين.

تسمح هذه المدخرات لتامبا باي بانفاق المزيد لابقاء اللاعبين الموهوبين بجانب برايدي الذي قاد فريقه الى الفوز على كنساس سيتي 31 9، في مباراة السوبر بول الشهر الماضي في تامبا.