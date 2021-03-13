شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين المصرى وإنبى فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبى على مجريات الشوط الأول من مباراة المصرى وإنبي، المقامة حاليا باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى المصري.

بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمي: عصام ثروت،خط الدفاع: حجاج عويس،عمرو موسي ،إسلام صلاح،أحمد شديد قناوى،خط الوسط: إيزي إيميكا،جريندو،فريد شوقى،أحمد رفعت،عمر كمال عبد الواحد،خط الهجوم،أحمد جمعة.

بينما دخل إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الوسط: صلاح ريكو،دينو بيتر،مهاب ياسر،محمد إسماعيل،كريم طارق،خط الدفاع: رامى صبري،إبراهيم يحيى،كريم فؤاد،على فوزي،خط الهجوم: إيبوكا.

ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة جمعها من 14 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 15 ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 10 ومازال لديه لقاء مؤجل.