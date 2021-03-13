شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن مواجهة المحلة: مباراة كؤوس ولدينا حوافز كبيرة للفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أهمية مباراة فريقه ضد غزل المحلة المرتقبة بالدورى العام، والتى تجمع الفريقين غداً الأحد باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 16 بالدورى.

وقال عادل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مباراة غزل المحلة بلا شك مهمة للغاية، خاصة فى ظل رغبة الفريق فى تحسين وضعه بجدول مسابقة الدورى العام، وسنعتبر اللقاء مثل مباريات الكؤوس لا بديل فيه عن الثلاث نقاط.

وأضاف عضو مجلس المقاولون، غزل المحلة يقدم مستوى ثابتا وأداءً مميزاً منذ بداية الموسم، ولكننا لدينا حوافز كبيرة للفوز ونثق فى اللاعبين والجهاز الفنى على الخروج من الوضع الحالى إلى مركز أفضل بالمسابقة.

وعقد المهندس محمد عادل فتحي جلسة تحفيزية مع لاعبى المقاولون والجهاز الفني، طالبهم خلالها بالعمل الجاد خلال المباريات المتبقية بالدورى واستعادة هوية الفريق.

ورفض المقاولون العرب خوض أى مباريات ودية خلال الفترة الماضية خوفاً من الإجهاد، واكتفى الجهاز الفنى بمنح اللاعبين راحة 48 ساعة فقط عقب مباراة المقاصة الأخيرة التى انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته اليومية .

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 8 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 15 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 8 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.