شكرا لقرائتكم خبر عن فوساتي: الأهلي فاوضني أكثر من مرة وتعثر الاتصالات لم يكن لأسباب مادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خورخى فوساتى، المدير الفنى السابق لمنتخب أوروجواى، أنه كان له الشرف أن يكون على اتصال مع مسئولى الأهلى لتدريب الفريق الأحمر، وهذا حدث أكثر من مرة من قبل، ولكن لم تكتمل المفاوضات.

وقال فوساتى، فى تصريحاته لبرنامج السادسة بقناة الأهلى، إنه تحدث معه المدير المسئول فى الأهلى بهذا الوقت وآخر مرة كان هناك تواصل فى نوفمبر الماضى، فى ذلك الوقت لم تكن الظروف مهيأة للعمل فى تلك المرحلة، ربما بسبب الانشغال ببعض الأمور التى تخصه.

وأضاف مدرب أوروجواى السابق، "لم يكن سبب تعثر المفاوضات لأسباب مادية وعندما تكون الأمور متوافقة سأتخذ القرار"، مؤكدا أن مستوى الأهلى فى كأس العالم للأندية كان متميزاً واستحق الفوز بالمركز الثالث وقدم عروضا طيبة للغاية، مشيرا إلى أن اللاعب المصرى والأفريقى مميز ويمكنه أن يتحمل الضغوط، والأهلى يمتلك فريقا قويا ومتميزا ولديهم سرعات كبيرة وإمكانيات عالية".

وفى السياق ذاته، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بالكونغو، فى الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلى كالتالي:‏

محمد الشناوى وأحمد رمضان بيكهام ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفى ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايى ومحمد هانى ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.‏

وتوجه الأهلى إلى الكونغو عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب قبل أن تصل الطائرة إلى مدينة كينشاسا الكونغولية.

وكان الفريق قد خاض ‏مرانه الأخير فى القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى الكونغو.‏