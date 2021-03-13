شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعزى جوهر نبيل فى وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، بخالص التعازى لـجوهر نبيل، عضو مجلس إدارة الأهلي، فى وفاة والده، الذى وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، و«إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قد نعى والده نبيل جوهر الذى ودع عالمنا اليوم السبت، وكتب جوهر نبيل عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله والدى نبيل جوهر محمد، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".



جوهر نبيل

من ناحية أخرى، غادرت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعثة النادي الأهلي في طريقها إلى الكونغو علي متن طائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث أسند مجلس الإدارة رئاسة البعثة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي.

وأنهت البعثة إجراءات سفرها عبر صالة 3 بالمطار، حيث غادرت علي متن طائرة خاصة تحمل رقم ms3200 تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.

وفضل بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي السفر مبكرًا إلى الكونغو للتعود على الأجواء من الطقس الحار واللعب على ملعب نجيل صناعي، حيث حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توفير طيران خاص لبعثة الفريق الأحمر في رحلاته بأدغال أفريقيا توفيرا للوقت والجهد، وحفاظا على اللاعبين من الإجهاد بسبب طول رحلة السفر والترانزيت خلال رحلات السفر العادية.

وأنهت السفارة المصرية فى الكونغو ترتيبات إقامة واستقبال بعثة الأهلى منذ وصولها إلى المطار وحتى فندق الإقامة، بحيث يكون أحد مسئولى السفارة المصرية فى استقبال البعثة الحمراء فى الكونغو، وكذلك ملعب التدريب ووسائل النقل المسئولة عن تحركات البعثة إلى ملعب التدريبات وملعب المباراة.