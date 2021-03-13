شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على العبور بهدف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز والعبور بتقدم الفريق السماوى بهدف دون رد، فى المباراة التى تجمعهما حاليا فى دور الـ32 لكأس مصر باستاد الدفاع الجوى، أحرزه إسلام عيسي فى الدقيقة 5.

جاءت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل لاعبي بيراميدز ونجح لاعبوه فى إعلان التقدم المبكر عن طريق إسلام عيسي بالدقيقة الخامسة، فى الوقت الذى حاول فيه جمعة مشهور المدير الفنى للعبور بتنشيط لاعبيه من أجل إحراز هدف التعادل، وطالبهم بالضغط على لاعبي بيراميدز لكن دفاعات الأزرق تمنعهم من التعادل.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد فاروق

خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - جون أنطوي - رمضان صبحي - طارق طه - محمود حمادة - أحمد فتحي - إبراهيم عادل - محمود صابر.