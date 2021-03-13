شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان يهزم الفيوم بهدف ويبتعد بصدارة المجموعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الشرقية للدخان، بقيادة علاء إبراهيم، فى تحقيق فوز صعب وثمين على الفيوم بهدف دون مقابل فى الجولة السابعة عشرة للمجموعة الأولى بالقسم الثانى، فى مباراة شهدت أحداثا مؤسفة عقب اللقاء واعتداءات من اللاعبين والأجهزة الفنية للفريقين على مرأى ومسمع من محمود وفا حكم المباراة الذى فشل فى السيطرة على اللقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشرقية إلى 39 نقطة فى صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

كما أسفرت باقى نتائج الجولة عن تعادل المنيا على ملعبه مع أسمنت أسيوط بهدف لمثله رافعا رصيده إلى 32 نقطة في وصافة المجموعة ويبتعد رويدا رويدا عن المنافسة على الصعود، بينما استمر أسمنت أسيوط في المركز الأخير للمجموعة برصيد 10 نقاط ، كما واصل بنى سويف بقيادة محمد يوسف سلسلة انتصاراته بالفوز خارج ملعبه على مركز شباب سمسطا بهدف مقابل للاشئ محتلا المركز الرابع برصيد 29 نقطة .

فى الوقت نفسه استعاد الألومنيوم ذاكرة الانتصارات بالفوز على الإعلاميين بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث للمجموعة بينما تجمد رصيد الإعلاميين عند 26 نقطة في المركز الثالث ، كما فاز سوهاج على كيما أسوان بهدفين مقابل للاشئ . وشبان قنا على طهطا بهدفين مقابل هدف ، بينما تعادل تليفونات بنى سويف مع ديروط بهدف لمثله ، وبترول أسيوط مع قنا سلبيا .