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حماس وتركيز فى تدريبات الزمالك بحضور كارتيرون استعدادا لمواجهة الترجى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجه الترجى التونسى، المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا، وخاض الفريق تدريباته اليوم على ملعب النادى بقلعة ميت عقبة بحضور المدرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني الجديد للفارس الأبيض.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك على "فيس بوك" صورا لتدريبات الفريق، وظهر المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون أثناء متابعته للمران ومنحه بعض التعليمات الفنية للاعبين وسط تركيز الجميع للمباراة المهمة أمام الترجى التونسى والتي يسعى لحسمها أبناء ميت عقبة لوضعه الصعب في المجموعة في المركز الثالث.

 

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

 

جنش
جنش

 

عبد الله جمعة
عبد الله جمعة

كما شهد المران وجود أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم للمرة الأولى بعد انضمامه للجهاز الفنى المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك بعدما انضم أسامة نبيه للجهاز الفنى لنادى الزمالك لتولي منصب المدرب العام، كما سيقوم بمهام ودور مدير الكرة بالتنسيق مع المدير الفني، خاصة أن كارتيرون، رفض تواجد مشرف على الكرة ومدير للكرة ضمن جهازه الفني.

زيزو
زيزو

 

عواد
عواد

 

الونش
الونش

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي فى التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة، فى إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

عبد الشافى
عبد الشافى

 

كارتيرون فى صورة أخرى
كارتيرون فى صورة أخرى

 

كارتيرون
كارتيرون

 

حفنى
حفنى

 

وتعد المباراة هامة للغاية وحاسمة فى الابقاء على آمال القلعة البيضاء فى التأهل للدور المقبل، حيث لا تقبل المباراة أى نتيجة سوى الفوز من قبل لاعبى الزمالك، بعدما فقدوا خلال المواجهات الثلاثة السابقة 7 نقاط كاملة، وذلك على إثر الخسارة فى المباراة السابقة فى تونس من الترجى قبل تعادلين مع المولودية ثم تونجيث فى السنغال.

 

محمود علاء
محمود علاء

 

تدريبات الزمالك 1
تدريبات الزمالك 1

 

ساسى
ساسى

 

اوباما
اوباما

 

إمام عاشور
إمام عاشور

 

جنش فى صورة أخرى
جنش فى صورة أخرى

 

جمعة
جمعة

 

اسامه نبيه
اسامه نبيه

 

فيصل
فيصل

 

طارق حامد
طارق حامد

 

اسلام جابر
اسلام جابر

 

 

 

 

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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