شكرا لقرائتكم خبر عن حماس وتركيز فى تدريبات الزمالك بحضور كارتيرون استعدادا لمواجهة الترجى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجه الترجى التونسى، المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا، وخاض الفريق تدريباته اليوم على ملعب النادى بقلعة ميت عقبة بحضور المدرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني الجديد للفارس الأبيض.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك على "فيس بوك" صورا لتدريبات الفريق، وظهر المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون أثناء متابعته للمران ومنحه بعض التعليمات الفنية للاعبين وسط تركيز الجميع للمباراة المهمة أمام الترجى التونسى والتي يسعى لحسمها أبناء ميت عقبة لوضعه الصعب في المجموعة في المركز الثالث.



تدريبات الزمالك



جنش



عبد الله جمعة

كما شهد المران وجود أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم للمرة الأولى بعد انضمامه للجهاز الفنى المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك بعدما انضم أسامة نبيه للجهاز الفنى لنادى الزمالك لتولي منصب المدرب العام، كما سيقوم بمهام ودور مدير الكرة بالتنسيق مع المدير الفني، خاصة أن كارتيرون، رفض تواجد مشرف على الكرة ومدير للكرة ضمن جهازه الفني.



زيزو



عواد



الونش

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي فى التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة، فى إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



عبد الشافى



كارتيرون فى صورة أخرى



كارتيرون



حفنى

وتعد المباراة هامة للغاية وحاسمة فى الابقاء على آمال القلعة البيضاء فى التأهل للدور المقبل، حيث لا تقبل المباراة أى نتيجة سوى الفوز من قبل لاعبى الزمالك، بعدما فقدوا خلال المواجهات الثلاثة السابقة 7 نقاط كاملة، وذلك على إثر الخسارة فى المباراة السابقة فى تونس من الترجى قبل تعادلين مع المولودية ثم تونجيث فى السنغال.



محمود علاء



تدريبات الزمالك 1



ساسى



اوباما



إمام عاشور



جنش فى صورة أخرى



جمعة



اسامه نبيه



فيصل



طارق حامد