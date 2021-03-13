شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين من بيراميدز فى كشف المنشطات بعد مباراة العبور بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مندوبو المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ثلاثة لاعبين من نادى بيراميدز للخضوع لكشف منشطات عقب مباراة العبور فى بطولة كأس مصر، ووقع الاختيار على الثلاثى أسامة جلال ومحمود حمادة وإيريك تراورى للخضوع لكشف المنشطات عقب المباراة بعد قرار تطبيقه فى مباريات الدوري والكأس.

وتأهل فريق بيراميدز لدور الـ16 لكأس مصر بعد الفوز على فريق العبور بنتيجة 4 / 1 فى مباريات دور الـ32 لكأس مصر فى اللقاء الذى أقيم اليوم على ملعب الدفاع الجوى. جاءت أهداف بيراميدز فى الدقائق 5 و 72 و 79 و 90+3عن طريق كل من إسلام عيسي ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وجون أنطوي، بينما أحرز هدف العبور كريم أحمد في الدقيقة 49. بدأ بيراميدز مباراته بتشكيل مكون من : بدأ بيراميدز مباراته بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد فاروق

خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - جون أنطوي - رمضان صبحي - طارق طه - محمود حمادة - أحمد فتحي - إبراهيم عادل - محمود صابر

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر أحرزه إسلام عيسي فى الدقيقة 5، وجاءت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل لاعبي بيراميدز ونجح لاعبوه فى إعلان التقدم المبكر عن طريق إسلام عيسي فى الدقيقة الخامسة، فى الوقت الذى حاول فيه جمعة مشهور المدير الفني للعبور تنشيط لاعبيه من أجل إحراز هدف التعادل، وطالبهم بالضغط على لاعبي بيراميدز لكن دفاعات الأزرق تمنعهم من التعادل.

وفى الشوط الثانى فاجأ العبور دفاع بيراميدز بالحصول على ضربة جزاء فى الدقيقة 47 أحرز منها كريم أحمد هدف التعادل فى الدقيقة 49 ، وبعدها نشط لاعبو بيراميدز ونجح رمضان صبحي فى إحراز هدف التقدم من ضربة جزاء حصل عليها محمد فاروق بالدقيقة 72 وأهدر أنطوي فرصتين مؤكدتين، ثم نجح المتألق إبراهيم عادل فى إحراز هدف بمجهود فردي فى الدقيقة 79 وفى الدقيقة 90+2 ينجح أنطوي فى احراز الهدف الرابع لبيراميدز لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز 4 / 1.