شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة زياد السيسى من بطل روسيا فى دور الـ16 بكأس العالم للسيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر زياد السيسى، لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، من بطل روسيا بنتيجة 15/12 فى ثمن نهائى بطولة كأس العالم للسيف المقامة حاليا فى المجر.

وكان زياد السيسى، لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، قد تأهل لدور الـ 16 بالفوز على بطل أولمبياد لندن وبطل العالم الكورى جو بونج بنتيجة 15/12 فى دور ال 32.

ونجح اللاعب زياد السيسى فى التأهل إلى دور الـ 32 بالفوز لاعب إيطاليا فى دور الـ 64 بنتيجة 15 / 11 قبل أن يستطيع التأهل إلى دور ال 16.

كما نجح زياد السيسى فى التأهل إلى دور الـ 64 الرئيسى مباشرة بالفوز، أول أمس ، فى جميع مواجهاته بدور المجموعات ومعه زميله محمد عامر قبل أن يودع الأخير منافسات الفردى منذ قليل.

وخسر محمد عامر، لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، من بطل الكويت بنتيجة 15 / 11 فى دور الـ64 ، وتشارك مصر فى بطولة كأس العالم للسلاح بقائمة تضم عددا من اللاعبين المميزين وهم: زياد السيسى ومحمد عامر ومهاب سامر ومدحت معتز وأدهم معتز ومازن عمرو ونور محمد وندى حافظ وجنى شريف وزينة أشرف وسارة محمد.

وأعلن مسؤولو اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، أسماء اللاعبين المشاركين فى بطولة الجائزة الكبرى للشيش بقطر المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 و حتى 29 مارس الجارى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: علاء أبو القاسم و محمد ماهر حمزة و محمد حسام و يوسف سناء و يارا الشرقاوى و نورا منير و نهى هانى و مريم أحمد ، تحت قيادة المدير الفنى ماهر حمزة و المدرب طارق مجدى .

ويستعد الاتحاد المصرى للسلاح لإستضافة بطولة العالم للناشئين و الشباب المحدد لها الفترة من 3 و إلى 11 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

وكشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن بدء تطبيق نظام الفقاعة الطبية على المشاركين فى بطولة العالم للناشئين بداية من يوم 31 مارس الجارى ، مؤكدا أنه تم إبلاغ الدول المشاركة على الوصول بحد أقصى يوم 1 أبريل، حيث إن البطولة تقام خلال الفترة من 3 حتى 11 من الشهر المقبل.

كما أكد الحسينى دخول أسر لاعبى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب التى ستسضيفها مصر أبريل المقبل فى الفقاعة الطبية على نفقتهم الخاصة نظرا لحضورهم للمنافسات، وذلك كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا.