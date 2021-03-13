شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكونغو: مباراة الأهلي وفيتا فى وقت الذروة.. ولا جديد بشأن الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمدى شعبان، سفير مصر فى الكونغو، أن الطائرة التى تقل بعثة الأهلى المتوجهة إلى الكونغو لمواجه فيتا كلوب الثلاثاء المقبل ستصل فى التاسعة بتوقيت القاهرة، مشيراً إلى أنه ينسق مع سمير عدلى المدير الإدارى للفريق الأحمر بشأن ترتيبات إقامة الأهلى فى الكونغو.

وقال سفير مصر فى الكونغو، فى تصريحات لبرنامج "السادسة" على قناة الأهلى، إنه تم الترتيب مع مسئولى فيتا كلوب بشأن توقيت التدريبات، ووافقوا على المواعيد التى طلبها الأهلى، وهم متعاونون بشكل كبير، مؤكداً أن التدريب غدا فى الرابعة والنصف عصرا وحجز الفندق وترتيبات الوصول إلى المطار تم التنسيق بشأنها.

وعن الأجواء فى الكونغو، قال السفير المصرى، إن الإعلام يتعامل مع الأهلى أنه قيمة كبيرة ويعلمون قدر الأهلى كونه نادى القرن فى أفريقيا ويمثلهم نوع من الإبهار الفريق الحاصل على برونزية كأس العالم للأندية ووجود الأهلى قيمة كبيرة بالنسبة لهم.

وتابع، "فيما يتعلق بإجراءات فيروس كورونا، هناك الإجراءات الاحترازية التى سيتخذوها من تعقيم غرف الملابس، وتم اتباع كل الاحتياطات اللازمة، والمباراة بدون جماهير ووفقا لاشتراطات الكاف لن يتواجد أكثر من 3 آلاف فرد فى الملعب".

وأضاف السفير المصرى، "لا أعلم قرار رئيس الكاف بشأن منع حضور الجماهير للمباريات وآخر ما علمته حضور 3 آلاف مشجع، وأعلى درجة حرارة فى الثانية ظهرا وأغلبية الملاعب غير مضاءة ولكن الملعب الذى تقام عليه المباراة مضاء ودرجة الحرارة متوسطها من 32 إلى 35 درجة، وهناك ارتفاع فى درجة الرطوبة وتم اختيار المباراة فى الموعد لجعل المهمة صعبة على الأهلي".

وأشار إلى أن الملعب لا يبعد عن فندق الإقامة والأهلى سيخوض تدريبى الأهلى على لملعب الرئيسى للمباراة باعتبار أن المباراة تقام على أرضية نجيل صناعي.