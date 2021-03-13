شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن سلبية مسحة كورونا ويؤكد: تكلفت 70 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، سلبية مسحة كورونا التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفني قبل مباراة غزل المحلة المرتقبة، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر غداً الأحد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، خضعنا للمسحة على نفقتنا الخاصة، والأندية تسلمت قرار الجبلاية رغم ضعف الإمكانيات، ولا أحد يستمع لنا، ليس أمامنا خيار آخر سوى إجراء المسحة على نفقتنا ومسحة المباراة الواحدة تكلفنا أكثر من 70 ألف جنيه، وغرامة عدم الخضوع للمسحة تفوق أضعاف هذا الرقم.

وكان الجهاز الفني للمقاولون قد راجع المباريات الماضية للمحلة سواء بالدوري أو كأس مصر، وعقد الجهاز الفني أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق لشرح التعليمات الفنية قبل اللقاء المرتقب.

ورفض المقاولون العرب خوض أي مباريات ودية خلال الفترة الماضية خوفاً من الإجهاد، واكتفى الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة 48 ساعة فقط عقب مباراة المقاصة الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته اليومية .

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 8 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 15 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 8 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.