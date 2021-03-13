شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يسافر تونس للعلاج مع طبيب منتخب بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر على معلول، ظهير أيسر الأهلى، إلى تونس لاستكمال فترة التأهيل فى بلاده تحت إشراف طبيب منتخب نسور قرطاج، على هامش معسكر منتخب بلاده خلال شهر مارس الجاري.

ويستغل معلول غيابه عن قائمة الأهلى المسافرة إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا للسفر إلى تونس واستكمال برنامجه التأهيلي.

ويخضع معلول للفحص من قبل طبيب منتخب تونس، وهو التشخيص الذى سيحدد موقفه من اللحاق بمعسكر منتخب بلاده بالشهر الجارى من عدمه.

ويعانى على معلول من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية منذ مشاركته فى مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها يوم 16 مارس الجارى بالكونغو، فى الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏محمد الشناوى وأحمد رمضان بيكهام ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفى ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدى قفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايى ومحمد هانى ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا، فيما تم استبعاد على معلول للإصابة.