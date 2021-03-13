شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة يقود هجوم المصري أمام إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدى، تشكيل فريقه لمواجهة إنبى فى المباراة التى تجمعهما بعد قليل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى المصري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمي: عصام ثروت.

خط الدفاع: حجاج عويس،عمرو موسي ،إسلام صلاح،أحمد شديد قناوى.

خط الوسط: إيزي إيميكا، جريندو، فريد شوقى، أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد.

وفى الهجوم أحمد جمعة.

وتستكمل اليوم، السبت، منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فمع دقات السابعة مساء يواجه فريق إنبى نظيره المصرى البورسعيدى على استاد الإسكندرية في مواجهة صعبة يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المصرى البورسعيدى من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للمسابقة.

ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.