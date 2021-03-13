شكرا لقرائتكم خبر عن العبور يحرز هدف التعادل أمام بيراميدز في كأس مصر بالدقيقة 49.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح كريم أحمد لاعب فريق العبور في إحراز هدف التعادل لفريقه في مرمي فريق بيراميدز من ضربة جزاء في الدقيقة 49 ، ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر في اللقاء المقام بإستاد الدفاع الجوي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز والعبور بتقدم بيراميدز بهدف دون رد ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر في اللقاء المقام باستاد الدفاع الجوي ، أحرزه إسلام عيسي في الدقيقة 5.

جاءت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل لاعبي بيراميدز ونجح لاعبيه في إعلان التقدم المبكر عن طريق إسلام عيسي في الدقيقة الخامسة ، في الوقت الذى حاول فيه جمعه مشهور المدير الفني للعبور بتنشيط لاعبيه من أجل إحراز هدف التعادل ، و طالبهم بالضغط على لاعبي بيراميدز لكن دفاعات الأزرق تمنعهم من التعادل.

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله لمواجهة العبور في مباراة دور ال٣٢ من بطولة كأس مصر وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد فاروق

خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - جون أنطوي - رمضان صبحي - طارق طه - محمود حمادة - أحمد فتحي - إبراهيم عادل - محمود صابر.