شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجدد الثقة فى علاء عبد العال وجهازه الفنى رغم خماسية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب بخماسية نظيفة خلال مباراة سموحة، أمس الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب كان أمراً طبيعياً بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق أمس.

وشدد أمين على أن الفترة المقبلة ستشهد إعداداً مخالفا للفريق خاصة أن المباريات المقبلة في الدور الثاني ستحسم صراع البقاء في مسابقة الدوري العام.

من جهته، وافق الجهاز الفني لأسوان بقيادة علاء عبد العال على العقوبة التي وقعها مجلس الإدارة، برئاسة اللواء أحمد سليمان، على اللاعبين، طبقا للائحة الفريق، وتطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب بعد الإخفاقات المتتالية لأبناء الجنوب.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 21 هدفا.